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В Кремле прокомментировали данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

22:36, 29.05.2019
В Кремле прокомментировали данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»
Фото: commons.wikimedia.org

Бизнесмен Олег Дерипаска действует в интересах своего бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отчет Минфина США, в котором введение санкций против россиянина объясняется тем, что он действовал в интересах Владимира Путина.

«Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах», — цитирует Пескова РБК.

Он отметил, что Путин никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов.

Ранее Дерипаска отверг влияние Кремля на подачу иска к Минфину США о снятии персональных санкций и отметил, что подал заявление в суд по личной инициативе.

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