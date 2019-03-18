Дерипаска опроверг влияние Кремля на подачу иска к американскому Минфину

Бизнесмен Олег Дерипаска отверг влияние Кремля на подачу иска к Минфину США о снятии персональных санкций и отметил, что подал заявление в суд по личной инициативе.

«Я был полностью застигнут врасплох этим шагом (введением санкций) и надеюсь, что рано или поздно люди поймут, что это неправильно», — сказал он, его слова приводит CNBC.

Дерипаска отметил, что его начали обвинять в вещах, с которыми он «никак не связан».

Ранее Дерипаска подал иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину с требованием отмены персональных санкций.

По мнению бизнесмена, он несправедливо попал в санкционный список США, а власти страны принимали решения, опираясь на «ложные слухи и недосказанности». Свои потери от ограничительных мер Дерипаска оценил в $7,5 млрд.