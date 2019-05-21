В России понятие «отец-одиночка» могут сделать официальным

Фото: Евгения Хохлова

В России понятие «отец-одиночка» может получить официальный статус, сообщают «Известия».

В Совфеде предлагают досрочно отпускать на пенсию многодетных пап. Мужчины, которые воспитывают детей без матерей, смогут претендовать на льготы. На данный момент в 49 регионах страны проживают более 7 тысяч одиноких отцов.

Напомним, год назад дочь отца-одиночки из Башкирии попросила Путина починить крышу в общежитии.

«Владимир Владимирович Путин, помогите нам, пожалуйста, починить крышу, она протекает», — говорила девочка на видео. Аида потеряла маму, когда ей не было и года.