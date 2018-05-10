Дочь отца-одиночки из Башкирии попросила Путина починить крышу в общежитии

Девочка Аида из села Старый Сибай Баймакского района Башкирии обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отремонтировать крышу в общежитии, где она живет вместе со своим отцом. Об этом говорится в размещенном на YouTube видеообращении.

«Владимир Владимирович Путин, помогите нам, пожалуйста, починить крышу, она протекает», — говорит девочка на видео.

Аида потеряла маму, когда ей не было и года. Сейчас семья живет на пенсию по потере кормильца — 8 тысяч рублей.



«Подрабатываю летом, но все уходит на еду и на одежду. Детское пособие мне не платят. Хоть это и 150 рублей, но для нас и это деньги. Я бы на них бананов дочке купил. Мне сказали, что, так как я не работаю, мне эти деньги не положены. Фактически я Аиду удочерил, но с мамой не были расписаны, — рассказал отец девочки.

По его словам, он пытался ездить на заработки, но пришлось потратиться на няню девочке.

Отец Аиды рассказал, он своими силами чинил крышу, но кровля все равно протекает от дождей. Поэтому в комнате, которую снимают отец с девочкой, постоянная сырость и плесень.