Посольство Украины выдало снимок из музея Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США выдало фотографию польских евреев в гетто за иллюстрацию к депортации крымских татар. На данный факт обратила внимание дипмиссия РФ в Вашингтоне на странице в Twitter.

Фотография была выложена украинским посольством в день памяти жертв депортации крымских татар, 18 мая. При этом снимок находится в архиве Мемориального музея Холокоста США, где запечатлена посадка евреев из лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно» между 1942 и 1944 годами.

«Методичка украинской дипломатии», — отметили в российском посольстве.

Напомним, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко предложил крымским татарам национальную автономию.