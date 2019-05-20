В Татарстане из-за обмеления рек отменили более 20 рейсов туристических теплоходов

В Татарстане из-за обмеления рек отменили свыше 20 рейсов туристических теплоходов к достопримечательностям региона.

Так, в Великом Болгаре были отменены заходы семи теплоходов, на острове-граде Свияжск — два теплохода. В город Тетюши из 20 запланированных на май заходов состоялось только три, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Госкомитета РТ по туризму.

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что обмеление рек отрицательно сказывается на туротрасли региона.

«С одной стороны, сами туристические центры республики несут убытки, поскольку для каждого теплохода готовится программа встречи, экскурсионная программа, терпит убытки малый бизнес: от объектов сувенирной торговли до пунктов общественного питания. На одном теплоходе могут отдыхать от 150 до 300 человек», — сказал он.



Напомним, ранее в казанском Кремле перечислили угрозы от падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Например, это сокращение биоресурсов и риски для судоходства. В течение выходных уровень воды в Волге в районе Верхнего Услона повысился на 27 сантиметров.