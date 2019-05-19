Большинство жителей США выступили против изучения арабских цифр

Больше половины американцев выступили против изучения в школах арабских цифр. Об этом свидетельствуют данные Civic Science.

Жителям США был задан вопрос «Должно ли изучение арабских цифр входить в учебный план американских школ?». При этом социологи не объяснили значение термина «арабские цифры». Всего в опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек, передает The Independent.

По словам исполнительного директора Civic Science Джона Дика, результаты исследования говорят об «американском фанатизме». Он пояснил, что целью данного опроса было выявить предрассудки среди тех, кто не понял вопроса.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 11 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов».