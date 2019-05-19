Минимальная цена билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит 30 евро

Билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года будут стоить от 30 евро — около 2100 рублей. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы пройдет в 2020 году с 12 июня по 12 июля. Матчи состоятся в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Там будут сыграны три матча группового этапа и четвертьфинал.

Напомним, ранее Госдума РФ одобрила законопроект о штрафах за продажу поддельных билетов на матчи ЧЕ-2020.