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Песков: Путин не следит за «Игрой престолов»

13:57, 15.05.2019
Песков: Путин не следит за «Игрой престолов»
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не смотрит сериал «Игра престолов», а также не смотрит телевизор, за исключением новостей.

«Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, потому что просто не имеет на это времени», — цитирует Пескова РБК.

При этом сам пресс-секретарь главы государства не ответил на вопрос, смотрит ли он сериал.

Ранее зрители «Игры престолов» нашли новый ляп в предпоследней серии восьмого сезона. На кадрах видно, как Джейми Ланнистер обнимает свою сестру Серсею двумя руками. Однако по сюжету сериала он ранее лишился правой кисти и носил протез.

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