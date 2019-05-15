Песков: Путин не следит за «Игрой престолов»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не смотрит сериал «Игра престолов», а также не смотрит телевизор, за исключением новостей.



«Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, потому что просто не имеет на это времени», — цитирует Пескова РБК.



При этом сам пресс-секретарь главы государства не ответил на вопрос, смотрит ли он сериал.



Ранее зрители «Игры престолов» нашли новый ляп в предпоследней серии восьмого сезона. На кадрах видно, как Джейми Ланнистер обнимает свою сестру Серсею двумя руками. Однако по сюжету сериала он ранее лишился правой кисти и носил протез.

