Фанаты «Игры престолов» обнаружили в сериале новый ляп

Зрители американского телесериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в предпоследней серии восьмого сезона. Снимки опубликованы в соцсетях.

На кадрах видно, как Джейми Ланнистер обнимает свою сестру Серсею двумя руками. Однако по сюжету ранее герой потерял правую кисть и носил золотой протез.

Создатели сериала пока не прокомментировали данный момент.

Напомним, на прошлой неделе зрители увидели стаканчик из сети кофеен Starbucks в четвертой серии финального сезона «Игры престолов».