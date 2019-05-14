Фанаты «Игры престолов» обнаружили в сериале новый ляп
Зрители американского телесериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в предпоследней серии восьмого сезона. Снимки опубликованы в соцсетях.
На кадрах видно, как Джейми Ланнистер обнимает свою сестру Серсею двумя руками. Однако по сюжету ранее герой потерял правую кисть и носил золотой протез.
Создатели сериала пока не прокомментировали данный момент.
Напомним, на прошлой неделе зрители увидели стаканчик из сети кофеен Starbucks в четвертой серии финального сезона «Игры престолов».Общество
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