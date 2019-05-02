Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.



Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра. В этом штате с начала года зарегистрировано более 1300 случаев свиного гриппа А/H1N1, из которых 110 — со смертельным исходом, сообщили в ведомстве.



Ранее Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадки Ласса в Нигерии. 540 случаев подтверждены лабораторно, из них 122 — закончились смертью.

