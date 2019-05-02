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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

07:59, 02.05.2019
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.

Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра. В этом штате с начала года зарегистрировано более 1300 случаев свиного гриппа А/H1N1, из которых 110 — со смертельным исходом, сообщили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадки Ласса в Нигерии. 540 случаев подтверждены лабораторно, из них 122 — закончились смертью.

Общество
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