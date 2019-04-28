Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Ласса в Нигерии
Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадки Ласса в Нигерии.
Как сообщается на сайте ведомства, с начала августа 2018 года по 14 апреля 2019 года в 21 штате страны зарегистрировано 2217 случаев лихорадки Ласса. В том числе 540 случаев подтверждены лабораторно, из них 122 — закончились смертью.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее татарстанский Роспотребнадзор назвал страны, где можно заболеть малярией. Преимущественно это страны Африки, Азии и Южной Америки. Самые популярные среди туристов направления, где отдыхающие подвергаются риску заболевания, — это Таиланд, Индонезия, Вьетнам.
Справка
Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, ЦНС, геморрагическим синдромом.
Основными носителями инфекции являются африканские крысы, также источником инфекции может быть больной лихорадкой Ласса человек, все выделения которого заразны весь период болезни. Распространение инфекции может происходить пищевым и водным путем при употреблении продуктов и воды, загрязненных выделениями инфицированных крыс. Также возможно заражение воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным путем.
Основные меры профилактики: борьба с крысами — переносчиками инфекции, защита пищевых продуктов, воды от загрязнения экскретами грызунов.
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