Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Ласса в Нигерии

Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадки Ласса в Нигерии.

Как сообщается на сайте ведомства, с начала августа 2018 года по 14 апреля 2019 года в 21 штате страны зарегистрировано 2217 случаев лихорадки Ласса. В том числе 540 случаев подтверждены лабораторно, из них 122 — закончились смертью.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее татарстанский Роспотребнадзор назвал страны, где можно заболеть малярией. Преимущественно это страны Африки, Азии и Южной Америки. Самые популярные среди туристов направления, где отдыхающие подвергаются риску заболевания, — это Таиланд, Индонезия, Вьетнам.