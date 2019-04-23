В ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профессионалов

Фото: Максим Платонов

Первый замглавы ГИБДД Владимир Швецов заявил, что ведомство категорически против идеи Минтранса разделить водителей на любителей и профессионалов.

По его словам, все водители должны быть профессионалами. Он отметил, что водители как раз получают этот статус после прохождения обучения в автошколе, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России намерено провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.

Согласно инициативе, планируется корректировка законодательства таким образом, чтобы обучение в автошколе больше не считалось образовательным процессом. Так, желающим использовать машину исключительно в личных целях получить права станет проще и дешевле. Водители грузовиков, автобусов и такси, работающие по найму, должны будут за свой счет повысить квалификацию. При этом изменения коснутся не только новичков, но и тех, кто уже получил права.