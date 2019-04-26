В Госдуму РФ в мае внесут законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года

В Госдуму РФ внесут проект закона о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2022 года. Об этом рассказал глава профильного комитета по госстроительсву и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что это произойдет сразу после майских праздников, после 13 мая. В настоящее время идет подготовка документа.



Законопроектом предлагается перенести срок окончания «дачной амнистии» до 1 марта 2022, а также «расширить круг объектов», передает ТАСС.



В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.

