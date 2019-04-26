Новости общества

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму РФ в мае внесут законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года

14:17, 26.04.2019
В Госдуму РФ в мае внесут законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года
Фото: pixabay.com

В Госдуму РФ внесут проект закона о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2022 года. Об этом рассказал глава профильного комитета по госстроительсву и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что это произойдет сразу после майских праздников, после 13 мая. В настоящее время идет подготовка документа.

Законопроектом предлагается перенести срок окончания «дачной амнистии» до 1 марта 2022, а также «расширить круг объектов», передает ТАСС.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров