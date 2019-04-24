Кудрин предложил делиться доходами от НДС с регионами

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распределять часть доходов федерального бюджета от НДС между регионами.

«Давайте определим какую-то величину налога НДС, который поступает в федеральный бюджет, и распределим его по определенной схеме между субъектами Российской Федерации. Регионы должны сами распоряжаться своими средствами», — приводит слова руководителя пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что считает правильным переложить на федеральный центр обязанность по внесению страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за безработных.

За январь-март Татарстан направил в федеральный бюджет 134,8 млрд рублей налогов. При этом всего в республике собрано 196,3 млрд рублей. Налог на добавленную стоимость составил 33,9 млрд.



Напомним, что Кудрин также предложил объединять города передовых и отстающих регионов страны в метрополии. В частности он считает возможным создать метрополию из агломерации Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска.





