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Минфин РФ предложил вывести оборот изделий из серебра из-под госконтроля

17:23, 20.04.2019
Минфин РФ предложил вывести оборот изделий из серебра из-под госконтроля
Фото: pixabay.com

Минфин России подготовил проект поправок о выводе из-под госконтроля оборота ювелирных и других изделий из серебра.

В документе речь идет об отечественных производителях ювелирных изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней. Законопроектом предусмотрена добровольность опробования и клеймения таких предметов.

В пояснительной записке ведомства отмечается, что биржевая стоимость серебра составляет около 32 рублей за 1 грамм. В связи с этим возникла ситуация, при которой стоимость изделий не из драгоценных металлов может в несколько раз превышать стоимость ювелирных изделий из серебра.

Таким образом, у производителей серебряных ювелирных изделий отсутствует экономическая целесообразность изготавливать их с несоответствующим содержанием серебра.

Ранее власти России могут обязать ломбарды лицензировать скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней, а также обработку и переработку лома и отходов драгметаллов.

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