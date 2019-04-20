Минфин РФ предложил вывести оборот изделий из серебра из-под госконтроля

Минфин России подготовил проект поправок о выводе из-под госконтроля оборота ювелирных и других изделий из серебра.

В документе речь идет об отечественных производителях ювелирных изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней. Законопроектом предусмотрена добровольность опробования и клеймения таких предметов.



В пояснительной записке ведомства отмечается, что биржевая стоимость серебра составляет около 32 рублей за 1 грамм. В связи с этим возникла ситуация, при которой стоимость изделий не из драгоценных металлов может в несколько раз превышать стоимость ювелирных изделий из серебра.

Таким образом, у производителей серебряных ювелирных изделий отсутствует экономическая целесообразность изготавливать их с несоответствующим содержанием серебра.



Ранее власти России могут обязать ломбарды лицензировать скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней, а также обработку и переработку лома и отходов драгметаллов.

