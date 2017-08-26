Оперная премьера на Свияжске и о Свияжске. Остров-град услышал «Сны Иакова, или Страшно место» Александра Маноцкова

Сегодня у монастырской стены Свияжска, ставшей частью декораций, состоялась премьера оперы Александра Маноцкова "Сны Иакова, или Страшно место". В основу либретто легли тексты от Ветхого Завета и монастырских летописей до личных дел заключенных Свияжской колонии. «В сущности, это сюжет любой оперы, но эта написана и ставится именно в Свияжске и именно о нем», - отметил композитор и режиссер-постановщик оперы Александр Маноцков. На премьере побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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