Власти Перми планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 26 рублей
Разовая стоимость поездки в общественном транспорте в Перми может быть увеличена до 26 рублей. Соответствующая цифра была озвучена на заседании рабочей группы по разработке тарифного меню в городской администрации.
Стоимость билета может снизиться на 2 рубля при покупке абонемента, передает «Коммерсант».
В мэрии Перми подчеркнули, что говорить о какой-то конкретной величине преждевременно, так как расчеты не завершены. Отмечается, что в рамках реформы общественного транспорта Перми с начала 2020 года планируется перейти к дифференцированному тарифу.
Сейчас билет в пермском общественном транспорте стоит 20 рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля в Ульяновске подорожал проезд в трамваях и троллейбусах.Общество
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