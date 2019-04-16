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Власти Перми планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 26 рублей

07:45, 16.04.2019
Власти Перми планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 26 рублей
Фото: pixabay.com

Разовая стоимость поездки в общественном транспорте в Перми может быть увеличена до 26 рублей. Соответствующая цифра была озвучена на заседании рабочей группы по разработке тарифного меню в городской администрации.

Стоимость билета может снизиться на 2 рубля при покупке абонемента, передает «Коммерсант».

В мэрии Перми подчеркнули, что говорить о какой-то конкретной величине преждевременно, так как расчеты не завершены. Отмечается, что в рамках реформы общественного транспорта Перми с начала 2020 года планируется перейти к дифференцированному тарифу.

Сейчас билет в пермском общественном транспорте стоит 20 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля в Ульяновске подорожал проезд в трамваях и троллейбусах.

Общество
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