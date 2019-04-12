Запрет «Победы» на провоз оружия признали незаконным

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщает РБК.

Авиакомпанию «Победа» обязали привести правила перевозки в соответствие с федеральными требованиями. Запрет на провоз оружия «Победа» ввела еще в январе 2018 года. Такое решение приняли, чтобы снизить возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт.

Напомним, ранее в российском правительстве пришли к мнению, что авиакомпании «Победа» не стоит закупать российские самолеты МС-21 взамен американских Boeing-737 MAX. Такая замена может навредить экономике лоукостера, которая подразумевает монопарк лайнеров.