«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию в Китае
«Почта России» завершила регистрацию дочерней организации на территории Китая.
Компания получила название RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. Ее штаб-квартира расположится в городе Шэньчжэнь. Доля «Почты России» в уставном капитале «дочки» составляет 100%, передает ТАСС.
Отмечается, что более 90% международных отправлений «Почты России» приходятся на Китай.
Напомним, ранее «Почта России» открыла сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии.Общество
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