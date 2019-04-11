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«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию в Китае

10:47, 11.04.2019
«Почта России» зарегистрировала дочернюю компанию в Китае
Фото: realnoevremya.ru

«Почта России» завершила регистрацию дочерней организации на территории Китая.

Компания получила название RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. Ее штаб-квартира расположится в городе Шэньчжэнь. Доля «Почты России» в уставном капитале «дочки» составляет 100%, передает ТАСС.

Отмечается, что более 90% международных отправлений «Почты России» приходятся на Китай.

Напомним, ранее «Почта России» открыла сортировочные пункты в Великобритании и Финляндии.

Общество
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