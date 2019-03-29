С 31 марта международный аэропорт «Казань» переходит на летнее расписание

С 31 марта авиаперевозки международного аэропорта «Казань» будут осуществляться по летнему расписанию, которое будет действовать по 26 октября 2019 года, сообщается на официальном портале аэропорта.

В летнем сезоне запланировано открытие новых рейсов и увеличение числа вылетов по направлениям, которые уже существуют. Так, из новых направлений можно отметить Казань — Астрахань (авиакомпании «ЮВТ аэро»), Казань — Калуга (авиакомпании «РусЛайн»). Будет увеличено количество вылетов в Екатеринбург, Краснодар, Барнаул и другие города. Что касается международных рейсов, то в аэропорту в первую очередь отмечают увеличение числа рейсов в Турцию.

Напомним, ранее сообщалось, что международный аэропорт «Казань» получил премию Skytrax за лучший аэропортовый персонал на территории России и СНГ (Best Airport Staff in Russia & CIS).



