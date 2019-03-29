В Японии 1 апреля объявят название эры правления нового императора

Правительство Японии 1 апреля объявит название эры правления нового императора Нарухито, который вступит на престол 1 мая после отречения своего отца, нынешнего монарха Акихито.

Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга рассказал, что комитет экспертов по вопросу названия новой эры утром проведет заседание. Название новой эры будет объявлено в 11.30 (5.30 мск), передает ТАСС.

Отмечается, что комитет экспертов представит правительству до пяти предложений по поводу названия эры правления Нарухито. При этом все они не должны повторять названия, применявшиеся при прежних монархах. Окончательное решение будет принимать правительство страны.

Напомним, что по случаю отречения от престола императора Акихито в Японии предусмотрены 10-дневные выходные. Эксперты опасаются, что это может привести к значительным колебаниям валютных курсов.