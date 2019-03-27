Денис Мацуев протестировал новинку КАМАЗа

Фото: Олег Тихонов

Пианист и общественный деятель Денис Мацуев в Набережных Челнах испытал новинку ПАО «КАМАЗ». О предстоящем тест-драйве Мацуев рассказал в своем Instagram.

— Приветствую КАМАЗ, наш монстр, наш национальный лидер. Сейчас будем делать тест-драйв. Благодарен всем, кто приглашает нас сюда, потому что наш фонд «Новые имена» отбирает уже второй год потрясающих молодых искорок. Благодарен Сергею Анатольевичу Когогину за эту поддержку, потому что Татарстан дает из года в год изумительные таланты, — заявил Мацуев.

Напомним, ранее Денис Мацуев сыграл сольную программу на фестивале ГСО РТ.