Новости общества

08:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию

22:56, 22.03.2019
СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию
Фото: скриншот видео 112.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.

В сообщении СБУ отмечается, что Бойко и Медведчук приехали «к одному из лидеров страны-агрессора».

Напомним, что сегодня в Москву прибыли глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Они провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Во время беседы Медведчук и Бойко заявили, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров