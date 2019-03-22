СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.



В сообщении СБУ отмечается, что Бойко и Медведчук приехали «к одному из лидеров страны-агрессора».



Напомним, что сегодня в Москву прибыли глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Они провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Во время беседы Медведчук и Бойко заявили, что Украине нужны прямые поставки газа из России.