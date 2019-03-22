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Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля

16:17, 22.03.2019

Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля.

По словам министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, проверка проходит в штатном режиме, пишет «РИА Новости».

Ранее гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов отправлен в отставку после проверки. Временно исполнять обязанности гендиректора «Росгеологии» будет первый замглавы — руководитель производственного блока Сергей Сучков. Уход Панова с поста проходит на фоне скандала с экс-замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом.

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