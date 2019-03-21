Россельхознадзор снял запрет на поставки рогатого скота из ЕС

Россельхознадзор с 20 марта снял запрет на поставки в РФ крупного и мелкого рогатого скота, введенный в 2013 году.



Кроме того, ведомство отменило запрет на поставку свиней, но их ввоз остается под запретом из-за продовольственного эмбарго.

Решение о снятии ограничений было принято после того, как генеральный директорат Еврокомиссии представил данные о применяемых на территории ЕС надзорных и контрольных мер в отношении живых животных.

Поставки крупного и мелкого рогатого скота возможны, если отгрузку будет контролировать российский государственный ветеринарный врач с визированием согласованного ветеринарного сертификата.

Ввоз животных должен осуществляться через специализированные контрольно-пропускные пункты, передает «Интерфакс».

Ранее Россельхознадзор снял запрет на животноводческую продукцию пяти предприятий Белоруссии.