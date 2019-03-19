Евросоюз утвердил комплекс экстренных мер в случае Brexit без соглашения

Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер на случай выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

Меры будут действовать в сфере соцзащиты, трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и обменов студентами. Они будут применены на следующий день после Brexit без соглашения, говорится в заявлении совета ЕС.

Британский парламент проголосовал за принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, согласно которому выход из ЕС откладывается до 30 июня, если депутаты одобрят сделку ЕС до 20 марта. Если к этому времени сделка не будет одобрена, то Brexit отложат на более поздний срок.

