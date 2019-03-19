Владелец «Il патио» и франчайзи McDonald’s планирует открыть заведения, работающие только на доставку

Фото: Ринат Назметдинов

В 2019 году ресторанный холдинг «Росинтер» собирается открыть заведения, которые работают только на доставку, сообщают «Ведомости».

Растущий сегмент доставки должен помочь получить дополнительную прибыль. Сейчас компания готовит к запуску две первые точки, которые откроются в Москве во втором квартале этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Казани обсудили подготовку предприятий общепита к предстоящему чемпионату WorldSkills Kazan 2019, сообщается на официальном портале исполкома. Было принято решение создать единый перечень заведений, которые будут отвечать всем требованиям гостеприимства. Директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова заметила, что аккредитация заведений общепита не подразумевает очередную проверку и наложение санкций, процедура бесплатная. Отмечается, что заведениям, помимо заполнения заявки, предстоит пройти экспертизу на наличие англоязычного персонала.