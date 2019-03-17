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Полиция завела дело на экстремалов, прошедших по натянутому между высотками канату в Уфе

19:28, 17.03.2019
Полиция завела дело на экстремалов, прошедших по натянутому между высотками канату в Уфе
Фото: скриншот - youtube.com

Полиция завела административное дело о хулиганстве на троих жителей Уфы, прошедших по натянутому между высотными домами канату.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 17 марта. В Сети опубликовано несколько видеозаписей, которые были сняты с разных ракурсов.

В итоге трое 30-летних экстремалов были доставлены в отдел полиции. В отношении них заведено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает «РИА Новости».

Молодые люди не пояснили причину своих действий. Позже их отпустили домой.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект об «экстремальном туризме».

Общество Башкортостан
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