Полиция завела дело на экстремалов, прошедших по натянутому между высотками канату в Уфе
Полиция завела административное дело о хулиганстве на троих жителей Уфы, прошедших по натянутому между высотными домами канату.
Инцидент произошел в воскресенье утром, 17 марта. В Сети опубликовано несколько видеозаписей, которые были сняты с разных ракурсов.
В итоге трое 30-летних экстремалов были доставлены в отдел полиции. В отношении них заведено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает «РИА Новости».
Молодые люди не пояснили причину своих действий. Позже их отпустили домой.
Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект об «экстремальном туризме».Общество Башкортостан
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