Новости общества

08:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: Кремль не получал от Вашингтона приглашения по переговорам о разоружении

17:44, 17.03.2019
Песков: Кремль не получал от Вашингтона приглашения по переговорам о разоружении
Фото: kremlin.ru

Россия пока не получила от США конкретных предметных предложений о переговорах по вопросам стратегической стабильности и разоружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сделал заявление на фоне высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия и Китай в скором времени могут провести переговоры по контролю над вооружениями.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал выход США из ДРСМД угрозой международной безопасности.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров