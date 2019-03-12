Медведев пообещал проверить проект завода по розливу воды из Байкала для Китая

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал заняться проверкой предприятия, которое должно заняться розливом воды из озера Байкал. Вода должна поставляться в Китай.

«Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — сказал глава правительства на встрече с тренерами и членами сборной команды России на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Он зазвал тему строительства завода на Байкале очень острой.

Медведев подчеркнул, что возвращаться к прошлому нельзя, наоборот — необходимо сделать все возможное для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.