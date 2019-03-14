ФСБ проводит обыски у башкирского политика Айрата Дильмухаметова — СМИ

Сотрудники ФСБ проводят обыски у башкирского политика Айрата Дильмухаметова.

Следственно-оперативные мероприятия проходят по месту его жительства. Причина обысков и возбуждено ли уголовное дело, не уточняется, сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на источник.

Добавим, Айрат Дильмухаметов считается оппозиционным политиком в регионе. Ранее он отбывал в колонии 3 года за «публичное оправдание терроризма». В 2016 году правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным.

Напомним, в конце января полиция задержала лидера движения «Башкорт», планировавшего митинг в Сибае.