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ФСБ проводит обыски у башкирского политика Айрата Дильмухаметова — СМИ

10:58, 14.03.2019 2
ФСБ проводит обыски у башкирского политика Айрата Дильмухаметова — СМИ
Фото: скриншот - Youtube.com

Сотрудники ФСБ проводят обыски у башкирского политика Айрата Дильмухаметова.

Следственно-оперативные мероприятия проходят по месту его жительства. Причина обысков и возбуждено ли уголовное дело, не уточняется, сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на источник.

Добавим, Айрат Дильмухаметов считается оппозиционным политиком в регионе. Ранее он отбывал в колонии 3 года за «публичное оправдание терроризма». В 2016 году правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным.

Напомним, в конце января полиция задержала лидера движения «Башкорт», планировавшего митинг в Сибае.

Общество Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    а еще он "четвертый президент" республики))
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    Анонимно 14 марта
    Не четвёртый президент, а президент будущей четвёртой республики
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