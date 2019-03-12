МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 12 марта до 18 часов 13 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории региона ожидается сильная гололедица на дорогах.

Кроме того, вечером и ночью местами возможна метель и сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с (в Казани до 16 м/с), сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Местами возможны осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха составит от +1°С до +6°С.