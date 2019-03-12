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Сегодня в Татарстане вновь ожидается туман и до +6°С

04:36, 12.03.2019

Сегодня, 12 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега. Также они предсказывают туман. Местами возможна метель.

Ветер юго-западный умеренный, местами до сильного, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем температура составит 1—6 градусов выше ноля. В Казани столбик термометра будет колебаться от +1°С до +4°С. В Набережных Челнах же он может подняться и до +6°С.

Общество Татарстан
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