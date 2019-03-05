Минниханов в Чехии обсудил возможность проведения в Казани этапа мирового чемпионата по Motosurf

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Чехии с генеральным директором компании MSR Engines Мартином Шулой.

Компания MSR Engines занимается разработкой и производством моторных серфов. Минниханов посетил производство, а также ознакомился с продукцией компании.

Стороны также обсудили возможность проведения в Казани этапа мирового чемпионата по Motosurf WorldCup, лицензия на проведение которого принадлежит чешской компании JetSurf. Ранее этапы чемпионата проводились в Монако, Лондоне, Праге, Петербурге, во Флориде, в Мексике, Китае и Корее, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Минниханов, а также глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и его чешская коллега Марта Новакова запустили в Чехии завод татарстанской компании «Данафлекс».