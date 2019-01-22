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Прокуратура возбудила дело из-за кроватей из досок в больнице Пензенской области

08:38, 22.01.2019 1
Прокуратура возбудила дело из-за кроватей из досок в больнице Пензенской области
Фото: скриншот - vk.com

Прокуратура возбудила административное дело в отношении главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области после размещения пациентов на кровати из деревянных досок.

Главврач обвиняется в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В скором времени дело будет направлено в региональный Роспотребнадзор, сообщает«РИА Новости».

Согласно предусмотренной мере наказания по данной статье, главному врачу грозит предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

Напомним, в межрайонной больнице Кузнецка Пензенской области пациентов госпитализировали на кровати из досок. Фотографии с «приставными койками» были опубликованы в соцсетях. Причиной такого размещения людей стало большое количество экстренных госпитализаций.

Ранее пензенский губернатор пообещал закупить койки во все больницы области.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:19
    Губернатор пообещал, пусть на свою кровать больных и кладёт! Деньги на закупку больничных коек для больницы выделены? Закупка на сайте госзакупок отражается? А оштрафовать главврача проще всего!
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