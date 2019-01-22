Прокуратура возбудила дело из-за кроватей из досок в больнице Пензенской области

Прокуратура возбудила административное дело в отношении главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области после размещения пациентов на кровати из деревянных досок.

Главврач обвиняется в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В скором времени дело будет направлено в региональный Роспотребнадзор, сообщает«РИА Новости».

Согласно предусмотренной мере наказания по данной статье, главному врачу грозит предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

Напомним, в межрайонной больнице Кузнецка Пензенской области пациентов госпитализировали на кровати из досок. Фотографии с «приставными койками» были опубликованы в соцсетях. Причиной такого размещения людей стало большое количество экстренных госпитализаций.

Ранее пензенский губернатор пообещал закупить койки во все больницы области.