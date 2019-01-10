Член экспертного совета при Госдуме раскритиковал шоу Comedy Woman за шутку про генерала Карбышева

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал шоу Comedy Woman и телеканал ТНТ за шутку про Героя Советского Союза, генерала Дмитрия Карбышева.

Напомним, одна из артисток в рамках шоу рассказала, что холодок по спине у человека происходит от того, что это дух Карбышева обнимает его сзади.



«Эта шутка про Героя Советского Союза генерала Карбышева, который был зверски замучен фашистами, уже переходит всякие грани. Я считаю, что и канал, и программа, и автор шутки, и девушки, которые участвовали в этом номере, должны принести публичные извинения за то, что поглумились над героем войны», — цитирует Манукяна «Дни.ру».

Генерал Карбышев был взят в плен во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Он погиб после того, как его вместе с другими узниками на морозе обливали холодной водой.

Ранее Манукян прокомментировал идею певца Димы Билана ввести цензуру для музыкантов.