Член экспертного совета при Госдуме прокомментировал предложение Билана ввести цензуру в музыке

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал идею певца Димы Билана ввести цензуру для музыкантов.

Билан на фестивале Russian Music Festival в ОАЭ заявил, что сейчас «в западной музыке происходит какой-то хаос». По мнению поп-певца, в России должны появиться структуры, которые не позволят артистам «сваливаться в абсолютный «треш» и вседозволенность», пишут «Дни.ру».

«В той или иной мере о цензуре в шоу-бизнесе говорят и артисты, и продюсеры. К примеру, недавно Иосиф Пригожин предложил штрафовать артистов за мат со сцены на сумму в один миллион рублей. Дима Билан, как я понимаю, говорит о некоем возрождении художественных советов. Об этом же высказывался недавно и Михаил Боярский», — отметил Манукян

Он согласился с Биланом в том, что российский шоу-бизнес старается во всем подражать западному. Однако, по его словам, если многие отечественные музыканты считают, что пришло время создать контролирующие организации, то нужно «засучить рукава».

«Я прежде всего выступаю за самоцензуру артистов. Именно она позволяет сохранить хрупкий баланс и не скатиться к «трешу» и вседозволенности», — заключил эксперт.