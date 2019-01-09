В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Сенат США не смог приступить к голосованию по законопроекту, который предусматривает введение санкций против России и Ирана за помощь правительству Сирии.

Документ под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» поддержали 56 сенаторов при необходимых 60 голосах, сообщает «РИА Новости».



Представители Демократической партии заявляли, что не намерены поддерживать какие-либо законодательные инициативы, которые не направлены на прекращение приостановки работы американского правительства. Затем документ был внесен на новое рассмотрение.

22 декабря работа федерального правительства США была частично приостановлена, так как демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет.