Российская S7 Space предложила построить орбитальный космодром

Российская частная компания S7 Space, входящая в структуру S7 Group, предложила создать орбитальный космодром.



Проект предполагает пуски ракет-носителей, доставку грузов на космодром и их отправку на Марс, следует из сообщения компании в Facebook. S7 также опубликовала видео с концепцией программы.

В компании рассчитывают, что на орбитальном космодроме можно будет строить станции, ремонтировать спутники, готовить корабли к полетам на другие планеты, а также использовать его для развития космического туризма.



Компания призывает к сотрудничеству госкорпорации, коммерческие компании и стартапы в реализации своего проекта «Орбитальный космодром». Как именно он будет выглядеть и кто будет заниматься его разработкой, пока не известно.