Сечин прислал чиновникам правительства корзинки с колбасой

Глава «Роснефти» Игорь Сечин поздравил чиновников правительства, отправив им корзинки с колбасками и паштетами «От Иваныча». Ранее с таким подарком оперативниками ФСБ был задержан экс-министр экономики РФ Алексей Улюкаев.



С собой у Улюкаева были корзинка с колбасами «От Иваныча» и сумка, в которой обнаружились $2 млн.

В этом году подарки доставили нескольким федеральным чиновникам, сообщает The Bell со ссылкой на несколько федеральных чиновников, получивших такой подарок. Также в корзинке мандарины и вино.

Напомним, «корзинка с колбасой» упоминается в расшифровке переговоров Сечина с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которую зачитали в суде по делу о вымогательстве взятки. В стенограмме Улюкаев и Сечин не говорят о деньгах, а сумку, в которой, предположительно, находились деньги, называют «корзинкой».

Подробнее о содержании расшифровки переговоров Сечина и Улюкаева читайте в материале «Реального времени».