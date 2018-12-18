Минниханов и Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Кузбассом

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев перед началом встречи в казанском Кремле подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.

«У нас много перспективных направлений для работы. Мы уже подписали Соглашение о сотрудничестве. Теперь нужно подготовить «дорожную карту» и определить план мероприятий на ближайшие 3 года», — сказал глава РТ, отметив, что за последние 5 лет товарооборот между Татарстаном и Кемеровской областью сократился с 5 до 2,3 млрд рублей. По его словам, «это совершенно недопустимо».

В числе перспективных направлений сотрудничества Рустам Минниханов обозначил обмен опытом в сфере сельского хозяйства, совершенствования системы госзакупок, поддержки малого и среднего предпринимательства, развития бизнес-инфраструктуры (особые экономические зоны, технопарки, муниципальные промплощадки, агропромпарки), взаимодействие в области электронных госуслуг и электронного правительства, ИТ-сфере, туризме.

«Большим потенциалом обладают научно-техническое сотрудничество, контакты между нашими университетами. Сегодня в вузах республики обучаются 156 студентов из Кемерово. Кроме того, мы активно занимаемся повышением престижа рабочих профессий. Это перспективное направление для экономики. Нам нужны высококвалифицированные кадры. Здесь мы также можем наладить совместную работу», — добавил Рустам Минниханов.

Глава Кузбасса Цивилев в ответ подчеркнул, что Татарстан является одним из передовых регионов России, у которого многому можно поучиться.

«У нас есть огромный фундамент для совместного сотрудничества. На его основе мы должны сделать очередной шаг к развитию отношений с учетом всех наших внутренних и международных реалий», — отметил губернатор.

В завершение встречи Цивилев пригласил Минниханова посетить Кузбасс для ознакомления с производственным потенциалом региона, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня Цивилев прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Он уже посетил Агентство инвестиционного развития, IT-парк и инновационный медицинский центр «Эйдос-медицина», а завтра планирует побывать в технополисе «Химград» и ознакомиться с опытом работы агропромышленного парка «Казань».