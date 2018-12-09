Нарышкин рассказал о знакомстве с Путиным и прыжке с парашютом

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что во время учебы с президентом России Владимиром Путиным они вместе прыгали с парашютом.

Нарышкин сообщил, что познакомился с Путины в 1980 году, когда был определен на работу в разведывательное подразделение в Ленинграде.

«Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство» — сказал он в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале "Россия-1".



Также Нарышкин сообщил, что учился с Путиным на годичном факультете в Краснознаменном институте (сейчас Академия внешней разведки). По словам директора СВР, перед поступлением они вместе с будущим президентом прыгали с парашютом.

Ранее сообщалось, что в 70-е годы Владимир Путин со своим товарищем по секции самбо и дзюдо Аркадием Ротенбергомучаствовал в съемках «Ленфильма».