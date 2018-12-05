Дима Билан о налогах: «В Кабардино-Балкарии я плачу около 10 миллионов в год»

Российский певец Дима Билан рассказал, что платит налоги в Кабардино-Балкарской Республике в размере десяти миллионов в год.

Он пояснил, что ему пришлось отказаться от московской регистрации и теперь он прописан в Кабардино-Балкарии.

«И сегодня в Кабардино-Балкарии я плачу даже налоги. А это около десяти миллионов в год. Так что с земляками я всегда и душой, и мыслями, и деньгами», — цитируют Билана «Дни.ру».

Напомним, что Билан родился в городе Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская Республика). Через год после его рождения семья переехала в Набережные Челны, еще через 5 лет — в город Майский (Кабардино-Балкарская Республика).



В ноябре этого года Дима Билан стал заслуженным артистом России.