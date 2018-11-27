На стартовом столе космодрома «Восточный» обнаружен критический дефект

На стартовом столе для ракеты «Союз-2» на космодроме «Восточный» обнаружен критический дефект.

В договоре подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный» сказано, что внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки «Аквастоп» блоков А и Б имеют разрывы.



Нарушения также были найдены в деформационном шве фундаментной плиты блоков А и Б. Шов был выполнен не по проекту, следует из информации госзакупки.



Также были обнаружены нарушения в расположении и оформлении швов в бетонировании стены резервуара-накопителя сбора дождевых сточных вод, а также нарушения нормативных требований к выполнению стыковых соединений стержней, сеток и каркасов Центрального распределительного пункта.



В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») «РИА Новости» подтвердили информацию о дефектах, но отметили, что они устранены 25 октября. При этом госзакупка датирована 23 ноября.

Напомним, что в сентябре под стартовым столом на космодроме «Восточный» обнаружили пустоты, которые возникли из-за некачественного бетона.