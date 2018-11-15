Мэр Челябинска Евгений Тефтелев ушел в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил об отставке главы областного центра Евгения Тефтелева.

По мнению губернатора, смена главы города Челябинска сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.



Заседание челябинской городской думы, на котором будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы города, пройдет 20 ноября.

По информации источника агентства, наиболее вероятными кандидатами на вакантное место являются заместители главы города Наталья Котова и Евгений Елистратов, а также глава Контрольно-счетной палаты региона Алексей Ложкин.

Тефтелев, в свою очередь, может занять место вице-губернатора Челябинской области, где будет курировать имущественные отношения и Управление внутренней политики правительства региона.

В конце сентября в отставку ушел мэр Уфы Ирек Ялалов. Его место занял бывший замгендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин.