Фарид Мухаметшин вручил госнаграды России сотрудникам «Нижнекамскнефтехима»

Пять работников «Нижнекамскнефтехима» получили государственные награды Российской Федерации из рук председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина. Церемония прошла сегодня на Пушечном дворе Казанского Кремля.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены: заместитель директора завода дивинила и углеводородного сырья Леонид Кутуев, начальник смены цеха выделения и очистки изопрена завода по производству синтетических каучуков Анвар Хайруллин, ветераны «Нижнекамскнефтехима» Гульсира Яппарова и Александр Добров. Почетного звания «Заслуженный химик Российской Федерации» был удостоен главный технолог завода этилена Владимир Шатилов.

Всего высокие награды получили 49 татарстанцев. Это работники сферы образования, здравоохранения, государственного управления, деятели науки и культуры, машиностроения, сельского хозяйства и других отраслей, сообщается на сайте Госсовета Татарстана.