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Юрий Чайка назначил нового прокурора Шигонского района Самарской области

15:39, 15.11.2018
Юрий Чайка назначил нового прокурора Шигонского района Самарской области
Фото: kremlin.ru/

На должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Ранее Вальшин работал следователем в надзорном ведомстве, с 2008 по 2013 год занимал должность прокурора отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. С 2013 года — заместитель прокурора Октябрьска.

Напомним, в начале ноября в Республике Татарстан сменились прокуроры Арского и Камско-Устьинского районов.

Общество
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