Юрий Чайка назначил нового прокурора Шигонского района Самарской области

На должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Ранее Вальшин работал следователем в надзорном ведомстве, с 2008 по 2013 год занимал должность прокурора отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. С 2013 года — заместитель прокурора Октябрьска.

Напомним, в начале ноября в Республике Татарстан сменились прокуроры Арского и Камско-Устьинского районов.