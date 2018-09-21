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В Татарстане построят четыре новых реабилитационных центра

10:22, 21.09.2018
В Татарстане построят четыре новых реабилитационных центра
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане построят четыре медицинских реабилитационных центра. Сейчас республика нуждается в 900 реабилитационных коечных местах.

«Для сравнения — это целая городская клиническая больница №7. Поэтому в ближайшем будущем в Татарстане появятся четыре самостоятельных реабилитационных центра», — цитирует «Татар-информ» министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

Отмечается, что один из новых центров будет ориентирован на детей и построен на базе Детской республиканской больницы в Казани. Еще один центр предполагается построить рядом с Республиканской клинической больницей. Два центра могут появиться в Набережных Челнах и Альметьевске.

Ранее инвесторы из регионов РФ заинтересовались проектом строительства в Казани элитного реабилитационного центра для пожилых людей

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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