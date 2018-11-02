АО «Татхифармпрепараты» вступило в фармацевтический кластер Республики Татарстан

Сегодня подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Татхифармпрепараты» и управляющей компанией кластера ООО «Фармацевтический медицинский полис Республики Татарстан».



Соглашение подписано в рамках международной конференции «Партнерство для развития кластеров» в Казани заместителем генерального директора по экономике АО «Татхимфармпрепараты» Эдуардом Топлениновым и генеральным директором ООО «Фарммедполис Республики Татарстан» Альбертом Гайфуллиным в присутствии министра экономики Республики Татарстан Фарида Абдулганиева и заместителя директора департамента региональной промышленной политики минпромторга России Дениса Цуканова.

Кроме того, участники обсудили перспективы фармацевтической промышленности и медицинского туризма стать новым драйвером роста республики.